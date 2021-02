Cuba y el ELN vuelven a estar en el centro del debate político en Colombia

El senador Roy Barreras hizo un llamado a que los comandantes del ELN en Cuba rechacen esos supuestos planes terroristas.

"O mandan o no mandan. Si mandan tienen que hacer descalificar cualquier acto terrorista cobarde. Si no mandan, hay que decir que quienes están Cuba no tienen capacidad de conducir la paz y la guerra", aseguró Barreras.

La senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra hizo duras críticas al gobierno cubano y pidió que se extradite a los cabecillas guerrilleros.

"En vez de estar mandando comunicaciones vacías, fuera de tiempo y sin ningún tipo de información concreta, deberían extraditar a esos cabecillas del ELN que están allá y dejar de propiciar el terrorismo."