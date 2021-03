Debate: ¿Los menores son máquinas o víctimas de la guerra?

Un bombardeo efectuado el pasado 2 de marzo por parte del Ejército a la estructura criminal de alias ‘Gentil Duarte’ en la vereda Buenos Aires en Calamar (Guaviare), dejaría muertos, según denuncias, a varios a menores de edad. Se trata de menores de 15 y 16 años cuyos cuerpos, presuntamente, se encontrarían en la morgue de Villavicencio.

Hollman Morris, exconcejal y periodista, explicó en Sigue La W que “en el bombardeo murieron 14 menores de edad. Me encontraba en la ciudad de Villavicencio y empezaron a surgir informaciones en las redes sociales. El lunes recibí una llamada de un defensor de derechos humanos denunciando la desaparición de unos niños. Me movilicé a San José del Guaviare y por información de fuentes de la zona empecé a tener las primeras confirmaciones de que efectivamente habría menores de edad en el bombardeo”.

“Para saber la verdad toca llegar a la vereda de Buenos Aires. Me duele que en este país estén muriendo niños en campamentos y que el ministro de Defensa diga que son máquinas de muerte […] hasta el momento Tercer Canal no tiene información del dictamen de Medicina Legal”, indicó Morris.

Julio Armando Fuentes, líder social y vocero de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el Oriente y Centro de Colombia (DHOC), señaló que “toca ir a esa misión humanitaria y ver en realidad qué fue lo que pasó porque hay muchas versiones encontradas y no sabemos cuál es la verdad de los hechos”.

“Esta mañana tuvimos una reunión con las personas que estaban reclamando en Medicina Legal los cuerpos que fueron víctimas en el bombardeo, pero ahí no estaban los nombres de las personas que están desparecidas. No se puede saber si esos menores eran guerrilleros o no, es una información que está en duda”, dijo Fuentes.

También manifestó que la población civil siempre va a estar en riesgo en los operativos militares porque “uno no sabe si esas operaciones que han hecho han sido exitosas o se convirtieron en falso positivo”.

Por su parte, el representante José Jaime Uscátegui recalcó que “aquí los únicos culpables son las Farc porque son los que están reclutando a menores”.

“Un bombardeo o una operación militar no se planea de un día para otro, y si existe la más mínima duda de que hay un menor en el campamento, las Fuerzas Militares no llevan a cabo este operativo”, explicó.

Finalmente, el senador Roy Barreras manifestó que “los culpables son los grupos criminales. Los niños no son máquinas de guerra. Hay mamás y papás que no saben si sus hijos están vivos o muertos”

“Las Fuerzas Militares obedecen órdenes de los políticos. No se puede transmitirle a las FFMM que las niñas y los niños son máquinas de guerra, y en un operativo en vez de ser rescatados estos menores, lo que hacen es atacarlos”, dijo Barreras.