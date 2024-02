Debate sobre la crisis que afronta Venezuela

Sobre la crisis que afronta el gobierno de Venezuela, el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, y la congresista de Alianza Verde, Katherine Miranda, debatieron sobre la encrucijada en la que se encuentra Juan Guaidó.

Por su parte, Katherine dijo que “Creo que quien se encuentra en una encrucijada es el presidente Duque”. Mientras que Ciro respondió que “Yo pienso que Guaidó no está en una encrucijada, el liderazgo lo ha hecho con las herramientas que ha podido. Duque viene haciendo las cosas bien”.

La representante de la Alianza Verde se refirió al pasado concierto de ayuda humanitaria a Venezuela, y opinó que “Pretender arreglar en un fin de semana el problema de Venezuela me parece un poco ambicioso, acá lo que está tratando de hacer Duque es aumentar su popularidad en las encuestas a cambio de meternos en una posible guerra con Venezuela”.

“El concierto no fue ninguna ayuda humanitaria, fue un show mediático en Cúcuta con toda la cúpula del centro democrático bailando y viendo a Carlos Vives”, afirmó Miranda.

Además agregó que era necesario que hubiera participación de la ONU y la Cruz Roja; “aquí lo que estábamos viendo era una provocación para que termináramos en un conflicto (…) Si de verdad queremos ayudar al pueblo venezolano tiene que ser con la ayuda internacional ONU y Cruz Roja”.

En contraposición, el senador del Centro Democrático expresó que “La única participación que tuvo el gobierno nacional fue por intermedio de Gestión de riesgos, de recepcionar la ayuda internacional; de resto todo lo hicieron los venezolanos”.

Refiriéndose a la participación de Iván Duque en el conflicto venezolano, Katherine afirmó que el presidente Duque se ha preocupado más por Venezuela, que por todos los líderes sociales asesinados, y por la falta de garantías que tienen muchos campesinos en sus regiones. Además, expresó preocupación ante el silencio absoluto del presidente Duque respecto a la intervención militar de Venezuela. “Tenemos que promover que vuelva la democracia en Colombia pero no podemos embarcarnos en una guerra como esta”.

Frente al asesinato de líderes sociales, Ciro expresó que “Por primera vez tenemos una política pública integral, para evitar el homicidio de líderes sociales. Yo si pienso que Duque está asumiendo un asunto interno”.

Para manejar el tema de Venezuela, Katherine sugirió que “Debemos procurar a que se haga un gobierno de transición, y no seguirle el juego a Estados Unidos (…) Hay que insistir, y la paz siempre tiene que ser el camino para nosotros”.

A un caso hipotético de que llamaran al senador y a la congresista a participar a una guerra, Ciro respondió que “Si me llaman yo voy”. Por su parte, Katherine dijo que “Yo sí sé lo que es la guerra, mi familia es policía y sé lo que es poner un muerto en esta guerra, por lo tanto no, no hay que prestarse para el juego ni de Duque ni de Trump”.