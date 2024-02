¿Debería el Congreso regular el uso de la marihuana con fines recreativos?

Liderados por el senador Gustavo Bolivar, varios congresistas del Polo, la U, Alianza Verde, Cambio Radical, el Partido Liberal, la UP y la Farc han hecho una propuesta para hacer un cambio sustancial en la política prohibicionista de drogas en el país.

El proyecto de ley que será presentado el próximo 20 de julio, contempla objetivos como abrir el camino del consumo recreativo de marihuana; desarrollar el punto de drogas del Acuerdo de Paz, que implica garantías de sustitución de cultivos ilícitos y combatir la política prohibicionista, basada en la penalización del consumo, entre otras cosas.

El debate sobre la pertinencia de este proyecto de ley llegó a los micrófonos de Partida W y fue debatido por el doctor Miguel Bettin y el senador, Gustavo Bolívar, autor del proyecto de ley.

Bolívar argumentó que el cambio de la política prohibicionista de las drogas es necesario. Según él, los datos entre el 2000 y 2015 demuestran que el país ha gastado 140.000 millones de dólares y, al contrario de lo que podría pensarse, el consumo y las áreas cultivadas no han disminuido sino que han aumentado. Concluyendo que el fracaso de la política prohibicionista es evidente.

Bettin dijo que no se puede dar el paso de la legalización de la marihuana recreativa porque ese debe ser el objetivo y no el comienzo de la política. Para él, nuestro país no está preparado para tomar esa decisión. También dijo que lo principal es centrarse en una política de prevención y educación sobre los riesgos del consumo de todas las drogas. Finalmente, sostuvo que si la legalización no se hace partiendo de un consenso entre todas las naciones del mundo es inocente pensar que el narcotráfico tendrá su final.