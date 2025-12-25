José Raúl Moreno es oficialmente nuevo jefe de Despacho de la Presidencia

José Raúl Moreno fue nombrado oficialmente como jefe de Despacho de la Presidencia. Así quedó en el decreto 1424 de 2025, firmado este martes 24 de diciembre.

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, firmó el decreto que confirma la llegada de Moreno.

Moreno ya estaba en encargo, luego de conocerse la salida de Alfredo Saade. Es de recordar que además se venía desempeñando como asesor del Dapre desde febrero de 2025.

Entre tanto, es de recordar que Saade recibió el beneplácito de Brasil para desempeñarse como nuevo embajador de Colombia ante ese país.

Con esto, Moreno llega como una de las personas del círculo más cercano al presidente Gustavo Petro, en la recta final de su Gobierno.