Ministerio de Salud no logró cerrar estudio sobre la UPC por falta de quórum

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que la cartera tuvo la intención de realizar un estudio definido, transparente y con rigor técnico para analizar la suficiencia de la UPC. Según explicó, el Ministerio cumplió con los lineamientos exigidos por la Corte Constitucional y convocó a los distintos actores del sistema de salud para participar en las mesas de trabajo.

La reunión prevista no se llevó a cabo por falta de quórum. De acuerdo con el Ministerio, entidades como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) no asistieron, pese a que fueron invitadas desde el 19 de diciembre.

Lea también: Vicepresidente y director de Salud de la Fiduprevisora salieron del Fomag y luego los reintegraron

El jefe de la cartera de Salud señaló que la ausencia de estos gremios impidió cerrar el estudio técnico sobre la UPC, documento que debía presentarse en las mesas de concertación programadas para el próximo año. El Ministerio sostuvo que el proceso se desarrolló conforme a lo solicitado por la Corte y que la participación de todos los sectores resultó clave para concluir el análisis.

Desde los gremios empresariales surgieron versiones distintas. Acemi aseguró que nunca recibió una invitación formal para la reunión y explicó que el radicado fue enviado sin cumplir los lineamientos establecidos, lo que impidió su recepción. En la misma línea, los gremios afirmaron que no tuvieron conocimiento oportuno del encuentro realizado el 23 de diciembre.

Las cartas enviadas por el Ministerio a la ANDI y a Acemi, con fecha del 19 de diciembre, buscaban cerrar la discusión sobre la suficiencia de la UPC. Sin embargo, la falta de consenso sobre el proceso de convocatoria dejó el estudio inconcluso y trasladó el debate para futuras mesas de concertación.