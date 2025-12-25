Alias ‘Jimmy’, uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc, se entregó a la fuerza pública

Bogotá

Por medio de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez confirmó que alias ‘Jimmy’, uno de los cabecillas de la disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’, se entregó a las autoridades.

“En Nariño, alias ‘Jimmy’, cabecilla armado de una subestructura criminal del cartel del narcotráfico de alias Mordisco, se sometió a la justicia tras más de 10 años de actividad delictiva. Junto a él, también se sometió alias ‘Xiomara’, su compañera sentimental e integrante de la misma comisión armada que tanto daño le ha hecho a Nariño”, confirmó el ministro.

Según el jefe de la cartera de defensa, la entrega se hizo en zona rural del municipio de Taminango. Además, alias ‘Jimmy’ eran quien lideraba economías ilícitas como la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal; además, imponía retenes criminales y es señalado de acciones terroristas que dejaron soldados heridos y un civil muerto.

“Con su sometimiento se debilitan las finanzas criminales y se previenen nuevos ataques. Seguiremos desarrollando operaciones ofensivas para garantizar la seguridad y la tranquilidad en el suroccidente colombiano”, concluyó el ministro.