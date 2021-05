Declaraciones de Mindefensa significan una licencia para matar: Gaviria

Pese a su acercamiento con el presidente Iván Duque, el director del Partido Liberal, César Gaviria, hizo nuevas declaraciones criticando las declaraciones y actuaciones del ministro de Defensa, Diego Molano, durante el Paro Nacional.

El exmandatario aseguró que es peligroso decir que cualquier bloqueo de una vía pública es un acto de terrorismo y que ese tipo de afirmaciones pueden llevar a que haya más violencia contra manifestantes.

"Nos preocupa que si como lo han hecho en muchas oportunidades la minga bloquea la carretera Panamericana vayan a dispararle a los indígenas para abrir la vía pública", aseguró.

Lea aquí: Gobierno lanza plan para que jóvenes accedan fácilmente a vivienda

Gaviria también señaló que hay que confiar en la actuación de la Fiscalía frente a las ofensas criminales y cerró cuestionando al ministro Molano.

"He seguido con mucho cuidado cada declaración del ministro de Defensa. En la práctica significan una licencia para matar, o que no le importan los muertos civiles, o que no puede hacer diferencia", añadió.

Estas declaraciones se dan ad-portas de dos mociones de censura que tendrá que enfrentar Molano en el Senado y la Cámara de Representantes.