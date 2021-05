“Somos líderes sociales": responden los vándalos que dice el Gobierno

En diálogo con Sigue La W, José Daniel Gallego, estudiante de filosofía en la Universidad del Cauca y vocero de la facultad de Ciencias Humanas, comentó que “estos señalamientos” del ministro de Defensa, Diego Molano, “nos ponen una lápida encima”, como también “indica lo desconectado que está el Gobierno Nacional con la realidad”.

“Apenas salieron estos pronunciamientos, fuimos acobijados por la sociedad y los estudiantes”, dijo Gallego, añadiendo que “el gobernador del Cauca (Elías Larrahondo Carabalí) se pronunció junto al Alcalde refiriéndose a quiénes somos nosotros, nuestro trabajo por la vida, con las comunidades, articulado con las instituciones, en defensa de los Derechos Humanos. Decidimos por temor a represalias salir en un exilio humanitario en nuestro propio territorio”.

“Le digo al Ministro de Defensa que exigimos que se retracten de estos señalamientos. Mi labor como defensor de Derechos Humanos siempre ha sido abierta en la construcción de una comunidad de paz”. Dichos señalamientos “ponen en riesgo mi vida y la de mis compañeros”, finalizó.

Otro de los señalados es Andrés Maíz, miembro de la Red de Cocina Tradicional Mesa Larga, integrante de la Mesa de Diversidad Sexual y defensor de Derechos Humanos. En Sigue La W afirmó que “el eterno libreto de acusaciones y estigmatizaciones es parte de la historia de los malos Gobiernos de Colombia”. Como José Daniel Gallego, Andrés Maíz pidió “que se retracten”.

“No vamos a caer en el plato de los presuntos. Aquí reina la impunidad. No nos presentamos ante las autoridades porque no hay ningún proceso jurídico en nuestra contra. Hay una repercusión contra líderes y lideresas. Hay un baño de sangre en Colombia. Que se retracte o que renuncie”, señaló Andrés Maíz.

Por último, Andrés Duque, estudiante de historia en la Universidad del Cauca y militante de JUCO (Juventud Comunista Colombiana), aseveró que “me encuentro con mucha dificultad para poder desplazarme. Es evidente el riesgo que nos ponen a los líderes sociales con esas declaraciones”.

También manifestó que “no poder sumarme a la indignación del pueblo por falta de oportunidades, genocidio a los jóvenes, el asesinato a Alison, a ese sentir popular me indigna mucho más. Este Gobierno no ha sido garante de absolutamente nada”.