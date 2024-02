Denuncian graves daños ambientales en la laguna de Tota en Boyacá

El director de la fundación “Montecito”, Felipe Velasco, denunció en La W, que la laguna de Tota recibió el premio “Globo Gris”, que prende las alarmas frente a la contaminación de esta importante fuente hídrica.



El representante de esta ONG aseguró que él postuló a la laguna para esta edición del galardón, porque durante años y varias administraciones, no ha recibido la atención necesaria por parte de la Corporación Autónoma del departamento Corpoboyacá, ni por ninguna otra institución que pueda evitar los daños que se le está haciendo.



“Es una alerta temprana, no es demasiado grave pero con tendencia de que así lo sea (…) será cuestión de un par de generaciones para ver a nuestra laguna de Tota, como sufre la de Fúquene”, aseguró el director de la fundación.



El galardón es concedido por la Red Mundial de Humedales, que tiene como objetivo advertir sobre daños ambientales que sufren las fuentes hídricas en el mundo.



A la denuncia, respondió Miguel Rodríguez, exdirector de Corpoboyacá, quien desmintió que no se hiciera ningún trabajo en el lago, ‘durante mi administración nunca dudamos enfrentar un problema y en especial el de la laguna de Tota, nosotros siempre fuímos responsables y asumimos las dudas de las ONG y de la ciudadanía en general’, aseguró el funcionario.



Rodríguez argumenta que la contaminación del lago es producto principalmente de la materia orgánica generada por los cultivos de cebolla que existen en su ronda y los desechos de los municipios vecinos .



A las denuncias de la sociedad civil, donde argumentan que Corpoboyacá no ha atendido sus llamados y que los excluye del proceso, se suma la sospecha de que alcaldes y concejales de los municipios que circundan a la laguna tienen cultivos y terrenos en su ronda, llevando a que no se tomen las medidas necesarias para reversar estos daños cuasados con la sedimentación del lago.