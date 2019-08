“Desde la cárcel o en libertad, tengo un designio, quitarme la infamia de encima: Uribe

El próximo 8 de octubre el expresidente Álvaro Uribe se presentará ante la Corte Suprema para responder por presunta manipulación de testigos, luego de que el alto tribunal compulsara copias en su contra tras absolver al senador Iván Cepeda de estos mismos señalamientos por parte del jefe del Centro Democrático.

Frente a la pregunta de si se iría del país por el proceso judicial en su contra, Uribe respondió que jamás lo haría: “Yo soy de combate, yo doy la cara, nunca he dicho que cambien a un periodista o que quiten un programa (...) yo me bajé del pedestal de jefe de Estado y discutí con periodistas, he dado la cara”.

Uribe se defendió calificando de “injustas” las acciones de la Corte, pues según él, tenía un proceso “que nunca me lo dejaron conocer”.

Contó que se enteró a través de una sorpresiva llamada de una señora de la Corte Suprema de Justicia.

“Se promociona un debate contra mi honra cuando llegué al Congreso, un compañero Leonardo Agudelo me dijo que había unos presos que le habían dicho que les habían ofrecido beneficios para que me culparan”, aseguró.

Uribe aseguró que lo sorprendieron cuando decían que él estaba manipulando testigos y contó que no buscó al señor Monsalve, “a mí una señora me dice que Monsalve se quería retractar y le digo al abogado Cadena que vaya”.

“Cadena ninguna oferta le hizo (a Monsalve) y en esas 21 mil interceptaciones, les digo, no hay ni un delito”, afirmó el expresidente.

Asimismo, dijo que a “Álvaro Hernán Prada le tramitaron una versión libre pero nunca lo llamaron y conoció del proceso solo cuando lo llaman a indagatoria” y agregó que en el caso de el “Tuso Sierra, comprueba lo que he dicho que no busqué testigos. Un diputado me aborda y me dice que el Tuso les cuenta que personas lo visitaron para ofrecerle beneficios para culparme”.

“Desde la libertad o desde la cárcel voy a desmontar estas infamias. Esta actividad la he hecho abiertamente. Yo no he ido a buscar ni a sobornar testigos”, aseveró sobre la cita de la Corte Suprema de Justicia para que rinda indagatoria.