Desde la cárcel o en libertad, tengo un designio, quitarme la infamia de encima: Uribe

En primer lugar, el expresidente se refirió a las críticas que ha recibido en su vida política, en donde dijo que a los jóvenes no les han contado cómo era el país en el 2002 y agregó que incluso “hay universidades donde no dejan discutir”.

Continuando con ello, comentó que cuando era más joven solía ser más explosivo y peleaba más y aclaró que el proceso político por el que ha pasado no ha sido fácil, además recordó a su hermano y confesó que él le tenía miedo al licor “yo les digo, no me den nada que tenga licor porque de pronto me vuelvo guerrero y le doy la razón a mis críticos”.

Por otra parte, el expresidente y actual senador habló sobre su esposa, en done le agradeció a Dios por ella y manifestó que siempre ha sentido su apoyo, además dijo que “Lina está muy preocupada (por el llamado a indagatoria), ella ha vivido muchas dificultades, yo solo tengo con ella amor profundo”.

Uribe afirmó que piensa muy poco en él y contó que “pienso en Lina, en mis hijos, mis nietos, en todos esos jóvenes que trabajan conmigo en el partido, me preocupa la familia y la militancia del partido”.

Frente a la pregunta de que si se iría del país, el expresidente respondió diciendo que jamás lo haría “yo soy de combate, yo doy la cara, nunca he dicho que cambien a un periodista o que quiten un programa”. Es allí cuando recordó un momento que siendo presidente “yo me bajé del pedestal de jefe de Estado y discutí con periodistas, he dado la cara”.

Con respecto al llamado a la indagatoria que le hizo la Corte, Uribe dijo que “una de las injusticias de este proceso es que nunca me lo dejaron conocer” y contó que quien lo sorprendió fue una señora de la Corte Suprema de Justicia y agregó que conoció que se había dado un debate en su contra con respecto a este caso “se promociona un debate contra mi honra cuando llegué al Congreso, un compañero Leonardo Agudelo me dijo que había unos presos que le habían dicho que les habían ofrecido beneficios para que me culparan”.

“Desde la libertad o desde la cárcel voy a desmontar estas infamias. Esta actividad la he hecho abiertamente. Yo no he ido a buscar ni a sobornar testigos”, aseveró.

Uribe aseguró que lo sorprendieron cuando decían que él estaba manipulando testigos y contó que no buscó al señor Monsalve, “a mí una señora me dice que Monsalve se quería retractar y le digo al abogado Cadena que vaya”.

“Cadena ninguna oferta le hizo (a Monsalve) y en esas 21 mil interceptaciones, les digo, no hay ni un delito”, afirmó el expresidente.

Asimismo, dijo que a “Álvaro Hernán Prada le tramitaron una versión libre pero nunca lo llamaron y conoció del proceso solo cuando lo llaman a indagatoria” y agregó que en el caso de el “Tuso Sierra, comprueba lo que he dicho que no busqué testigos. Un diputado me aborda y me dice que el Tuso les cuenta que personas lo visitaron para ofrecerle beneficios para culparme”.

Con respecto a las personas que le dicen que ya es momento de retirarse, el expresidente les dijo que aún se levanta todas las mañanas con muchas energías y dijo que “siento tanta preocupación porque a este país no le han dejado tener un desempeño en seguridad y política social, yo soy deliberante, ¿por qué me tengo que retirar?”.

Además reveló que le gustaría “terminar rápido mi estadía en el Congreso, es posible que no me presente a las próximas elecciones, tengo un deber con mi esposa y mis nietos”.

En otro lugar, se refirió a la administración que ha tenido el presidente Iván Duque durante su mandato y dijo que él recibió una herencia muy difícil, “recibió un país quebrado” y comentó que “el país va a encontrar unos resultados muy buenos”.

“Uno de los errores es confundir la seguridad con la guerra. En mi Gobierno hubo seguridad. No hubo censura de prensa. En el Gobierno mío los falsos positivos salieron a la luz pública”, comentó.

Con respecto al caso de Odebrecht, Uribe dijo que a ninguna de sus campañas electorales que ha tenido a través de los años “nunca ha entrado un peso mal habido”, además comentó sobre el caso de N. Humberto Martínez, en donde dijo que “sería temerario si dijera que hubo dolo en él, hay que ver qué pasó en sus investigadores y en los medios de comunicación” y continuó diciendo que “lo que ocurrió con las campañas de Santos fue una gran ofensa” y comentó que “no conozco a Santos, él no se deja conocer. Santos engañó a los electores. Lo grave es la Colombia que nos dejó”.

Continuando con ello, se refirió a las elecciones del 2014 “el doctor Óscar Iván Zuluaga contrató a un publicista y le pagó. Después aparece que había un dinero de Brasil a ese publicista, y él ha estado dispuesto a que se investigue”.

“A Zuluaga le robaron las elecciones”, puntualizó.

En referencia a Andrés Felipe Arias, dijo que creía en él y contó que no lo ha ido a ver “porque no he podido” y recordó que lo conoció cuando era un estudiante de bachillerato y aseguró que “Sí, meto las manos de André Felipe Arias”.

Volviendo al tema de Juan Manuel Santos, dijo que “a él lo deben investigar, “a mí me han investigado por todo. A mí me parece mal esas platas mal habidas y que estén haciendo maniobras políticas para que no lo investiguen”.

A los que le dicen que tiene un pie en la cárcel, el expresidente les respondió diciendo que “sigan con eso, pero trabajen por este país porque parece muy desocupados”.

Por otra parte, Uribe se refirió a la alcaldía de Bogotá, en donde dijo que “el partido se apresuró a escoger candidato en Bogotá. Se necesitó más fogueo. Hubo encuesta y la ganó Ángela. Quedamos en hacer coalición. Se hizo una consulta y ganó el doctor Miguel Uribe” y comentó que “a mí me preocupa que Claudia López un día le diga al Consejo de Estado que detenga el metro para congraciarse con Petro, y después dice que lo hace elevado por otra cosa”.

Finalmente comentó la relación que tiene con los jóvenes “para muchos soy un político descontinuado y entonces a los jóvenes que me piden fotos les digo que ¿para que se toman fotos conmigo?, pero debo ser amables ante tantas barras bravas”.

“Desde la cárcel o desde la libertad, tengo un designio, quitarme la infamia de encima”, puntualizó.