Desgarrador relato de la dueña de Homero, el perro que murió en la bodega de un avión

María Fernanda, dueña del perro Homero de raza American Bully, pasó por los micrófonos de W Radio para hablar sobre la muerte de su mascota dentro de un avión de la aerolínea EasyFly.

“Yo me bajé con ganas de recibir a mi bebé y me encuentro con que está debajo de todas las maletas lleno de sangre. Le faltó el oxígeno, estaba morado con la lengua afuera. Fue una escena horrible”, aseguró.

La dueña del perro aseguró que la aerolínea no le dio explicaciones inmediatas tras encontrar a su mascota muerta.

“Nunca me dieron la información adecuada o no me dijeron que no lo podían llevar. Cuando me lo entregaron muerto no me dieron explicaciones. Con mi veterinario le hicimos la autopsia y arrojó que murió por hipoxia”, dijo.

“Nunca me dieron la información. Me dijeron que para ir en cabina debía tener un certificado médico que dijera que era mi acompañante porque tenía una discapacidad. Yo no tengo ninguna y me dijeron que iba a ir en bodega”, añadió.

La dueña del animal anunció acciones legales en contra de la aerolínea para, según ella, evitar que esto les ocurra a más mascotas.

“Esto no quedará impune para que esto no suceda con más animales, esto es inhumano. Esto no debe pasar más, cualquier persona sabe que un animalito necesita aire, ellos lo torturaron”, dijo.

Por su parte, la aerolínea respondió por medio de un comunicado en redes sociales en el que aseguró que ellos cumplieron las normativas de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.

Además, aseguran que la dueña de Homero no presentó la documentación necesaria para que la mascota viajara en cabina y resaltan que la decisión final de llevarlo en bodega fue de ella.