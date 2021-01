Video: perro callejero se enfrentó a una leona en el bosque y salió con vida

A través de redes sociales, un oficial del Servicio Forestal de India compartió un video en donde se evidencia la pelea que se generó entre un perro callejero y una leona en India, en una zona forestal turística.

En medio de la pelea, se ve que el perro se igualó a la leona sin ningún miedo. Aunque al principio del video se puede observar que parecía ser dominado, se escabulló rápidamente y siguió ladrándole a su oponente.

La grabación fue publicada por Parveen Kaswan, oficial del Servicio Forestal de India, organización gubernamental dedicada a la protección de las especies y los espacios forestales originarios del país asiático.

“Un perro lucha contra un león. Es importante iniciar una discusión sobre los perros callejeros y su interacción con la vida silvestre”, escribió Kaswan en la publicación de Twitter.

Need this much confidence in life. Dog vs Lion. It also highlights issue of stray dogs & wildlife interaction. @zubinashara pic.twitter.com/lNu7X4ALm5