Llaman ‘Hannibal Lecter’ a Armie Hammer por supuestamente confesar ser caníbal

El actor estadounidense Armie Hammer se volvió viral en las redes sociales luego de que una cuenta sin verificar filtrara supuestos mensajes que el artista le habría enviado a una persona en donde admitiría ser caníbal.

El usuario de Instagram identificado como @houseofeffie fue quien filtró las supuestas confesiones del Hammer, por los que muchos llamaron al actor el nuevo ‘Hannibal Lecter’.

La cuenta que compartió la cuestionable información tiene más de 39.000 seguidores.

“Oh, Dios mío. Eso me lo ha puesto tan duro y es confuso porque imaginarme sosteniendo tu corazón en mi mano y controlando cuándo late. Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Da miedo admitirlo. Nunca lo había admitido”, es uno de los presuntos mensajes del actor.

Además de esto, la cuenta destaca mensajes como “necesito beber tu sangre”, “necesito tu ayuda cuanto antes, gatita”, entre otros.

Multiple victims of Armie Hammer came out saying he used his fame to manipulate em to have sex, calling em "kitties" and drink their BLOOD, now WHAT IN HANNIBAL LECTER??? pic.twitter.com/LWxgZdXC4t