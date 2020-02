Diana Díaz, especialista en comunicación y educación, es #UnaMujerW

A sus 24 años, Diana ya era directora de la primera y única emisora dirigida a los niños. Años después recorrió el país haciendo radio comunitaria, fue productora y responsable de contenidos de un canal de televisión pública. También fue docente, coordinó proyectos sociales, les enseñó a miles de niños que ellos eran sujetos de derechos, dirigió Señal Colombia y acaba de llegar a Canal Capital:

“En el 93 llegué a hacer mis prácticas universitarias a Colorín Coloradio, y alcancé a escribir más de mil historias, mil cuentos para radio infantil. A los 24 años me convertí en la directora de Colorín Coloradio y además continué con esta propuesta de acompañar a los niños en su rutina diaria, también comenzamos a generar propuestas de sacar la emisora a la calle, de conocer a los niños, de entrevistarlos, de preguntarles quiénes eran y qué esperaban de la vida, y hoy en día en mi vida profesional me he encontrado con varios oyentes a quienes Colorín Coloradio les ha dejado como una marca muy especial”.

A finales de los 90 y comienzos de los 2000 Diana recorrió el país haciendo radio comunitaria:

“Lo que buscamos fue fomentar la participación de los niños y las niñas en la producción radial, pero, además, eso permitió que fueran reconocidos como actores sociales en su comunidad y también nos permitió que ellos se apropiaran de sus derechos y que fueran conscientes de que eran sujetos de derecho. Luego comencé como pionera del equipo de productores delegados de señal Colombia y lo que hicimos en ejercer ejercicio fue llevar los contenidos públicos, educativos y culturales a otro nivel especialmente en calidad narrativa y audiovisual”.

Y llegó a ser la cabeza de un canal de televisión público:

“Entre 2016 y 2018 tuve el privilegio de ser la directora de señal Colombia, lo que buscamos en ese periodo fue interpretar el público más como ciudadanos más que consumidores, aportar contenidos, que ampliarán los horizontes de la televisión pública y que además que la televisión pública sirviera como ventana y como espejo, ventana hacia el mundo y espejo de las diversidades y las identidades. Sin duda lo más importante en el canal fue celebrar la diversidad en los contenidos y en las experiencias que diseñamos y prueba de eso es que de una u otra forma nos metimos en el corazón de los colombianos”.

Convencida de que cuando a los niños y a las niñas se les dan oportunidades, se salvan vidas, Diana ha dedicado su carrera a trabajar por esto y para esto:

“Mi mayor logro yo creo que es sentir que con las herramientas de comunicación y de ejercicio ciudadano que se le ha dado a muchos niños y niñas en el país en estos años de trabajo, ellos han logrado identificar un proyecto de vida y ahora no son pocos los abogados, los comunicadores, los trabajadores sociales que en algún momento participaron en estos espacios abiertos cuando eran más pequeños”.

Diana Díaz, especialista en comunicación y educación, es #UnaMujerW