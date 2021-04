Duque anuncia nuevas medidas por aumento de contagios de COVID-19

El presidente Iván Duque advirtió que el país está en riego de un nuevo pico de contagios de COVID-19 y manifestó que “los municipios en observación por un aumento en la curva de casos y muertes son: Bogotá, Manizales, Armenia, Tunja, Barranquilla, Montería, Leticia y Pereira”.



“Las ciudades en observación por incremento de casos y muertes, como en la ocupación de unidades de cuidado incentivo, son Medellín, Cali, Santa Marta y Barranquilla”, indicó.



Por otro lado, anunció que el Gobierno emitió nuevas recomendaciones para ser implementadas a partir de las 00:00 del lunes 5 de abril hasta las 00:00 del lunes 19 de abril con el fin de disminuir el riesgo de contagio del COVID-19.

- Para las ciudades con ocupación de UCI entre el 50% y el 69% se recomienda instaurar opcionalmente medidas de pico y cédula, y establecer restricciones nocturnas a la movilidad entre las 00:00 a.m. y las 5:00 a.m.

- Para las ciudades con ocupación UCI entre el 70% y el 79% se recomiendan medidas de pico y cédula, y establecer restricciones nocturnas a la movilidad entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.

- Para las ciudades con ocupación UCI entre el 80% y el 85% se recomiendan medidas de pico y cédula, y establecer restricciones nocturnas a la movilidad, entre las 08:00 p.m. y las 5:00 a.m.

- Para las ciudades con ocupación UCI superior al 85% se recomiendan medidas de pico y cédula, y establecer restricciones nocturnas a la movilidad, entre las 06:00 p.m. y las 5:00 a.m.



“No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes ni el consumo en restaurantes, como tampoco su comercialización a través de plataformas digitales o de domicilios”, aclaró.



Y les sugirió a los gobernadores no autorizar eventos de carácter público que impliquen aglomeraciones, no permitir la apertura de discotecas y lugares de baile, ni el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos o establecimientos de comercio.

Los mandatarios de municipios con ocupación mayor al 70%, o altos niveles de contagio, podrán regular el uso de sitios públicos que generen aglomeración: como playas, malecones y plazoletas



También recomendó a las familias y personas que viajaron durante Semana Santa a lugares de alta ocupación de UCI, o de alto nivel de contagio, practicar un autoaislamiento preventivo voluntario mínimo de 7 días.



Finalmente, dijo que “se permite, en todo momento, el tránsito de personas y vehículos que para su retorno se movilicen en las fechas señaladas”.

Conozca las medidas anunciadas por el presidente @IvanDuque para disminuir el riesgo de contagio del COVID-19 >> https://t.co/bDhZIfPEGQ pic.twitter.com/svqRZcFlkm — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 4, 2021

Minsalud y Mininterior emiten nueva circular con medidas para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19.

