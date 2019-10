Duque calificó de “chisme” y “especulación” versión sobre reforma pensional

Desde la apertura de ExpoAladi, Macrorrueda de Negocios Multisectorial 2019, Duque aclaró que lo que se quiere es aumentar la formalización laboral y proteger la vejez manteniendo los principios de equidad y asignando subsidios de manera más transparente.

“Yo ratifico lo que he dicho tantas veces que cualquier reforma que nosotros emprendamos para la protección de la vejez tendrá como principios no aumentar la edad de pensión y no aumentar la cotización. Nuestro principio está es en la equidad y en la protección de los vulnerables que hoy no tienen cobertura”, dijo.

Y aclaró que Colpensiones es una de las instituciones más queridas del país que debe modernizarse y proteger a los ciudadanos que necesitan una cobertura pensional.