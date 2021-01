Duque pide sanciones proporcionales contra excabecillas de las Farc, sin doble rasero

El presidente Iván Duque se pronunció sobre la imputación de la JEP a los excabecillas de las Farc, por el delito de secuestro, y aseguró que es importante que las sanciones sean proporcionales y efectivas.

Además, pidió garantizar que no haya una revictimización para quienes sufrieron los estragos de la guerra, en caso de que no se determinen responsabilidades.

“Y qué importante también, en aras de la equidad y de la igualdad de derechos, que tengamos claro que no podemos tener en Colombia un doble rasero donde ciudadanos que cometan delitos, cualquiera, no puedan nunca jamás presentarse a aspirar a ser congresistas y otros ostenten sus curules con condenas por crímenes de lesa humanidad”, dijo en el XV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional.

El mandatario agregó que esta situación configura una violación de los principios del ordenamiento jurídico y del derecho internacional.

“Lo que se busca, gracias a la evolución del derecho internacional, es que quienes cometan crímenes de lesa humanidad no solamente tengan sanciones ejemplarizantes y proporcionales, sino que también no estén revestidos de honores y, por el contrario, la sanción colectiva implique que no tengan derechos por encima de los demás ciudadanos”, señaló.