Duque: “reconocemos el valor de la protesta pacífica y garantizaremos el orden”

En una corta alocución televisiva el presidente Iván Duque anunció que se brindarán todas las garantías para una protesta pacífica, pero que la fuerza pública estará lista para enfrentar cualquier alteración del orden público.

El mensaje del presidente Iván Duque horas antes del paro nacional >> https://t.co/p9F5vZUQg2 pic.twitter.com/fNI1YH4VGZ — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 21, 2019

Luego de encabezar un Puesto de Mando Unificado con la cúpula militar y de Policía, el mandatario reconoció que son válidos muchos de los argumentos que soportan la marcha pero cuestionó que haya personas que se basen en mentiras para “agitar” los ánimos y generar división.



“Ellos se equivocan. Nuestro país no quiere volver al pasado y este Gobierno no va a permitir que algunos nos devuelvan a viejas confrontaciones que ya no tienen ningún sentido”, dijo.

El mandatario informó que el Gobierno está trabajando con los alcaldes, gobernadores y demás autoridades del país para tomar todas las medidas necesarias en materia de seguridad.



“Al tiempo que reconocemos el valor de la protesta pacífica, también garantizaremos el orden y defenderemos, con todas las herramientas que nos da nuestra Constitución, el derecho de los colombianos a vivir con tranquilidad. Para eso está nuestra fuerza pública, la que siempre ha estado lista para proteger la vida, los bienes y la honra de todos los colombianos, sin excepción alguna”, mencionó.

Igualmente confío en que la marcha transcurra con tranquilidad e invitó a los colombianos a unirse para construir país.