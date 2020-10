Ecopetrol fijó su postura sobre posible conflicto de interés en caso Reficar

En entrevista con W Radio, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, se pronunció frente a la información revelada por el periódico El Tiempo en la que se conoció que algunos de los procesados en el caso Reficar buscarían recusar a Betulia Orduña Holguín, la jueza 31 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, quien ha ordenado varias actuaciones dentro del proceso.

Entre dichas decisiones, reconoció como víctima a Ecopetrol, actual dueña del ciento por ciento de Reficar y el pasado 27 de abril, firmó un oficio en el que informó a los apoderados de los imputados que aún no se ha culminado el descubrimiento probatorio. Por este motivo, los está citando a audiencia para seguir impulsando el juicio por presunto interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad documental y enriquecimiento ilícito de particulares.

Lea en La W:

Seguido a esto, El Tiempo aseguró que pudo establecer que la jueza en mención también figura en documentos de Dispetrocom Ltda, tratándose así de una sociedad, creada en octubre de 1993, para la venta de lubricantes, combustibles, petróleos y derivados, la cual fue señalada por uno de los apoderados de los acusados de tener contratos con Ecopetrol.

Ante el escenario, Bayón dijo en los micrófonos de W Radio: “La información comercial es correcta, pero valorar un supuesto conflicto de interés depende de cada uno de las personas y, en este caso, le corresponde a la jueza hacer esa valoración”.

Al ser indagado respecto a si encontraba lógica en que una jueza que participa en un pleito sea socia de una de las partes involucradas en el mismo, como ocurre en el caso de Reficar, el presidente de Ecopetrol, respondió:

“Contesto también como colombiano y, efectivamente, el conflicto de intereses es una figura que tenemos que reconocer. Cada uno de nosotros, de manera individual, es responsable de manifestar el conflicto de interés (…) dentro de Ecopetrol somos muy estrictos en decir que el problema no es que exista o no el conflicto de interés. El problema es si uno no lo declara en cualquier situación, grande o pequeña, para hacerse a un lado”.

Así, Bayón indica en ese sentido que dicha valoración del conflicto de interés le corresponde a cada uno de los individuos, por lo que es imperativo “actuar de manera responsable (…) por eso comparto cuál es la posición mía y la posición que aplicamos dentro de Ecopetrol”.

A su vez, la estatal recordó que en el caso de Reficar es víctima y que en ningún momento tiene injerencia sobre los jueces que se asignan al caso.

----------------------------------

RESULTADOS FINANCIEROS

En cuanto a los resultados financieros del tercer trimestre de Ecopetrol, en los que se reveló que las ganancias obtenidas por la petrolera fueron de 855.000 millones de pesos, el presidente Bayón dijo:

“Si los sumamos a los del primer y segundo trimestre, vamos un poco por encima de un billón de pesos. Como lo estamos viendo, es una senda de recuperación. Claramente, si uno compara con el 2019 que fue récord en los últimos seis años (donde la utilidad fue de más de 13 billones de pesos), hay una diferencia importante”.

Sin embargo, el presidente de Ecopetrol recordó que los primeros meses de 2020 y su segundo trimestre fueron complicados nivel internacional en términos de precios y de destrucción de demanda. Por ello, concluyó que “la señal importante es esa de recuperación paulatina”.

En cuanto a producción, Ecopetrol manifestó que espera cerrar el año cerca de los 700.000 barriles, asegurando que estos son equivalentes de petróleo, incluyendo líquidos y gas, y sin desconocer que esto representa una disminución al compararse con otros años y en las perspectivas que tenía la petrolera antes de la llegada de pandemia del COVID–19.

----------------------------------

OCCIDENTAL (OXY) EN COLOMBIA

En cuanto a la reciente venta que hizo Occidental (OXY) en Colombia, Ecopetrol recordó que la asociación con dicha petrolera le permitió alcanzar importantes logros en temas de producción con la implementación de tecnologías nuevas.

Por ello, espera que ahora haya aprobaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para el nuevo socio que compró los activos de Occidental que es Carlyle Group, reconociendo que este tiene intenciones de hacer grandes negocios y fortalecer su presencia en Colombia. Este objetivo, para Bayón, es de suma importancia por lo que puede representar para el país y confirmando que la estatal trabajará con el nuevo actor petrolero en el territorio nacional.