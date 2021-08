El efecto dominó del escándalo MinTIC sobre la carretera Medellín - Quibdó

Albeiro Castro, gerente de Albeiro Castro Construcciones, subcontratista de la vía Medellín – Quibdó, explicó en diálogo con Sigue La W que “a partir del cambio del dueño de ICM se nos complicó la situación”, debido a que “nos deben las actas de enero, febrero y marzo”, así como “deben red de garantías”. “Hicimos un compromiso de pago y no nos contestan, no nos pagan. Tenemos una parte de ahorros en este proyecto, nos tocó endeudarnos con bancos. Debemos unos dineros. Nadie nos ha dado respuesta. Desde enero no cancelan ni un solo peso”.

“No nos informaron de quiénes eran los dueños y quién iba a ser el representante legal. Simplemente nos dijeron que había un cambio, pero que todo seguía igual”, aseguró Castro. “A nosotros nos contrataron para la ejecución de las obras civiles, como la pavimentación de la carretera. Calculo que estamos en el 45 al 50%” del progreso de la carretera.

Los problemas de la vía Medellín - Quibdó llegaron con el cambio de dueño de la empresa ICM, que ahora estaría en manos de Emilio Tapia.

Esta empresa (ICM) también vinculada al escándalo con el contrato del MinTIC, ahora les debe a los subcontratistas del consorcio Vías al Chocó y aunque hasta hoy tenía plazo para ceder el proyecto, ahora están en el limbo por la decisión de un juez en Puerto Colombia de frenar la caducidad contra Centros Poblados, la cual generaba un efecto dominó en todos los contratos en los que participaban estas empresas con el Estado.