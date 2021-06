El Ejército debe pedir perdón: expresidente Santos sobre los falsos positivos

En su contribución ante la Comisión de la Verdad por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el gobierno de Álvaro Uribe, el expresidente Juan Manuel Santos señaló de gran importancia que el Ejército pida perdón por ese fenómeno criminal.

"Yo sí creo que llega un momento en que las instituciones, así como uno no puede asumir una responsabilidad legal pero sí moral y debe pedir perdón. Yo sí creo que el Ejército debe decirle al país y al mundo que no era nuestra doctrina, pero permitimos que esto sucediera y por eso pedimos perdón", sentenció.

En contexto: Santos sostuvo que buscó detener los falsos positivos y pidió perdón

Además, enfatizó en que con la doctrina Damasco se buscó preparar al Ejército para la transición a la paz y que se transformara, por lo que no entiende los cambios que se han realizado a esa filosofía últimamente.

"La doctrina Damasco tenía ese propósito, infortunadamente hubo cambios que le pusieron coto a esa doctrina Damasco, yo nunca he entendido por qué, nunca me han explicado el por qué, no le encuentro justificación, eso iba por buen camino", manifestó.

El expresidente también defendió que siempre dejó por fuera de la mesa de negociación con las Farc el papel o el futuro de las Fuerzas Militares, diferente a otros Acuerdos de Paz en el mundo.

También afirmó que el cambio que se había instaurado en la doctrina del Ejército incluso generó la admiración de funcionarios en Estados Unidos como el secretario de Estado John Kerry.