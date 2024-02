"El general Santoyo nos decepcionó a todos": Director de la Policía

El director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño, manifestó que el general Mauricio Santoyo decepcionó a la institución, luego de que admitiera ante la justicia norteamericana haber tenido nexos con grupos paramilitares en Colombia.



''El señor general Santoyo nos decepcionó a todos y la situación particular de él demuestra que las alianzas con el diablo nunca son buenas'', indicó.



El general León Riaño señaló que no fue compañero del general Santoyo ni estuvo relacionado con sus ascensos dentro de la institución, debido a que el general Santoyo era más antiguo que él.



Resaltó además que la Policía Nacional prestará toda la colaboración para esclarecer los hechos donde se encuentren implicados miembros de la organización, pero que hasta el momento, según lo ha asegurado la DEA, no hay otros miembros de la Policía involucrados en ese caso.



El director de la Policía Nacional sostuvo que la Policía Nacional siempre ha combatido a los grupos ilegales en particular a la Oficina de Envigado y prueba de ello han sido todas las capturas que ha realizado a miembros de esta organización.