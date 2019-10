El llamado de atención a la JEP por parte de alias "Sonia", quien asegura que no se rearmó

En diálogo con la W Radio Omaira Rojas, conocida en las Farc como Sonia y quien fue la primera guerrillera que fue extraditada a los Estadios unidos donde pagó una condena de 15 años, desmintió a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP que la acusó de haber retomado las armas y hacer parte de los disidentes de la banda de Iván Márquez, pidió que este organismo de la JEP se retracte de los señalamientos:

“Me parece muy irresponsable de parte de la UIA lanzar esto al aire porque están dañando mi imagen y me están haciendo un montaje Por lo cual yo les pido que se retracten públicamente de estas falsas acusaciones”.

Sonia señaló que la UIA no se contactó con ella ni con su representante legal el abogado Diego Martínez

“Yo estoy comprometida con el proceso de paz estoy en el departamento del Caquetá por condiciones de salud y no sé cómo no hacen una revisión exhaustiva sabiendo que ellos tienen personas especializadas en identificar personas en fotos videos o como sea ,no se contactaron conmigo ni con mi abogado antes de ser una acusación de este Calibre... desde el momento en que salí de la cárcel el 28 de enero de este año he estado comprometida con el proceso desde que yo firme el acta de acreditación que me envió el acto el alto comisionado a los Estados Unidos yo hice el compromiso de acogerme a este proceso de paz y es lo que he venido haciendo Durante este proceso y trabajando en la reincorporación trabajando con presos políticos junto con Mauricio Jaramillo y John León”.

Además, señaló que su compromiso “es ayudar a todos los ex combatientes y convencerlos de que el mejor camino la mejor vida es honrar el proceso de paz y ayudándolos para que ellos no tomen otro camino, porque es mejor tener cantidades de combatientes en el proceso productivo y no en otro camino echando bala”.

Aseguró que no sabe si hay terceros interesados en enlodar su nombre:

“No entiendo el porqué de esta acusación si hay terceros o Personas que quieran empañar mi imagen y estén utilizando a la UIA y es algo muy irresponsable del que está haciendo está acusación en este caso reitero y le pido a la Unidad de Acusación y les pido públicamente que se retracten de estas acusaciones.

Con respecto a la decisión de Iván Márquez, Jesús Santrich el paisa y demás guerrilleros que retomaron las armas aseguro que ella no regresa a ese camino:

“Yo respeto la decisión que ellos tomaron, pero en mi caso Yo ya no estoy para eso porque yo estuve 18 años en la guerrilla, 15 años en la cárcel y ya no estoy para volver a tomar ese camino porque hice un compromiso con el pueblo colombiano y los países garantes del acuerdo de no volver a las armas y eso es lo que estoy haciendo y en eso me sostengo”.

