España ve “inconcebible” una intervención de EE.UU. en Groenlandia como miembro de la OTAN

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, señaló este viernes sobre una intervención militar de Estados Unidos en Groenlandia que resultaría “de todo punto inconcebible” que un miembro de la OTAN como es el país norteamericano ataque a otro de la Alianza Atlántica como Dinamarca, del que es territorio autónomo la isla.

Robles valoró así esta posibilidad, que recalcó sería “inaceptable desde todos los puntos de vista”, en declaraciones a los medios tras una imposición de condecoraciones a la Agrupación de Transporte del Ejército por su labor frente a las inundaciones de la dana de 2024 en España.

La Administración del estadounidense Donald Trump ha expresado su intención de hacerse con Groenlandia sin descartar el uso de la fuerza militar.

La ministra sostuvo que es el momento para que los países europeos estén “más firmes que nunca” en la protección y en la defensa del derecho internacional, un camino en el que dijo que España “va a estar siempre”.

