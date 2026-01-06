Internacional

Donald Trump estudia “varias opciones” para Groenlandia, incluyendo la militar

El mandatario “ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos”, e indicó que es vital para disuadir a sus adversarios en la región ártica.

Trump estudia “varias opciones” para Groenlandia incluyendo la militar. FOTO: Marvin Joseph/The Washington Post via Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baraja varias vías para anexionar Groenlandia, y recurrir al ejército es “siempre una opción”, informó la Casa Blanca el martes.

El mandatario “ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica”, declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt en un comunicado sobre el territorio semiautónomo perteneciente a la corona de Dinamarca.

“El presidente y su equipo están debatiendo varias opciones para alcanzar ese importante objetivo para la política exterior y, por supuesto, recurrir al ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”, añadió.

