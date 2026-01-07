Trump evalúa “activamente” la compra de Groenlandia , según informó la Casa Blanca

El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca, el 25 de noviembre de 2025. FOTO: Marvin Joseph/The Washington Post via Getty Images

Donald Trump debate “activamente” con su equipo la compra de Groenlandia a Dinamarca, según informó el miércoles la Casa Blanca, que no descartó la opción militar para que Estados Unidos anexione este territorio rico en recursos y de gran interés geoestratégico.

“Es algo que el presidente y su equipo de seguridad nacional están debatiendo activamente en estos momentos”, respondió la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, a una pregunta sobre una posible oferta de Estados Unidos para comprar el territorio autónomo.

Cuestionada sobre porqué Trump no descartaba una acción militar contra un miembro de la OTAN, Leavitt respondió: “Eso no es algo que haga este presidente. El presidente Trump siempre tiene todas las opciones sobre la mesa”.

