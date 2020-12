El presidente Iván Duque sancionó la nueva ley de vacunas

Redaccción: Rubén Ocampo

En medio del programa Prevención y Acción, el presidente Duque firmó la nueva ley de vacunas que establece las herramientas necesarias para que se puedan adquirir dosis de la vacuna incluso por fuera del mecanismo Covax.



Con esta nueva sanción del Gobierno Nacional, se establecen las herramientas para el manejo de los posibles efectos adversos que la vacuna pueda generar en los ciudadanos luego de ser aplicada.

“Con la intervención del Instituto de Innovación de Tecnología en Salud y el Invima, se dará claridad a los colombianos; se estudiará caso a caso las reacciones adversas y se le dará una respuesta científica y técnica a los colombianos”, dijo Ruiz.



Según el Ministerio de Salud, la ley también le permitirá a las empresas sustituir el pago de sus impuestos por aportes que permitan la adquisición de más vacunas.



Por su parte, el presidente Iván Duque dio a conocer que el Gobierno Nacional no dará detalles de las negociaciones y acuerdos que están sobre la mesa para la obtención de vacunas hasta que los mismos no estén culminados totalmente.

“Quizás la razón por la cual nosotros no estamos haciendo alarde, es porque hasta que no esté cerrada ciento por ciento cada negociación, nosotros no la vamos a divulgar, porque estas conversaciones se trazan a través de acuerdos de confidencialidad”, señaló el mandatario.



Duque agregó que en su opinión, la aplicación de la vacuna debería ser voluntaria y no obligatoria.

“Las vacunas deben ser voluntarias, porque ningún sistema de inmunización en América Latina ha sido efectivo sobre la base de la imposición”, afirmó el jefe de estado.