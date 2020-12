El Gobierno habla de "homicidios colectivos", pero el término reconocido es masacres: CIDH

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y el estado colombiano, expusieron sus denuncias y respuestas sobre masacres, asesinato de excombatientes, abusos policiales durante las protestas e incluso la implementación del Acuerdo de Paz.

Aunque el embajador colombiano ante la OEA Alejandro Ordóñez explicó que desde el 2014 se viene llamando a las masacres como "homicidios colectivos", la comisionada Julissa Mantilla indicó que el nombre reconocido internacionalmente es masacre.

"Definitivamente toda masacre es un homicidio colectivo, considero que el hecho de que internamente no esté tipificado como masacre un delito no significa que la masacre no se produzca. Como ha documentado la oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos en Colombia el año pasado, documentó 36 masacres, y como ha recordado la relatora especial en materia de ejecuciones extrajudiciales ese es el término que se utiliza", señaló la comisionada.

Sobre la intervención policial en las movilizaciones, los representantes de organizaciones civiles alertaron que los abusos de la fuerza pública se quedan en su gran mayoría en la impunidad.

"Desde 2016 a 2020 existen 7.491 denuncias sobre abusos policiales, solo en Bogotá y ninguna, según información oficial, ha llegado a cargos contra agentes de la fuerza pública", señaló Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

El embajador Ordóñez respondió que las fuerzas del estado siempre han protegido a quienes protestan, pero deben actuar contra los vándalos.

"La intervención de la Policía Nacional en ningún momento se da contra el ejercicio pacífico de movilización y protesta, por el contrario esta se da cuando actos de violencia y vandalismo afectan no solo el desarrollo pacífico de las marchas sino también la integridad de los ciudadanos manifestantes", expresó el representante colombiano.

Desde el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo señalaron el exponencial aumento en las masacres, que en el 2017 registraron 11 hechos de ese tipo y a finales del 2020 van en 79.

Como petición, las organizaciones civiles solicitaron una visita de la Comisión Interamericana al país para verificar en territorio la situación en materia de derechos humanos e incluir a Colombia en su informe anual donde se exponen los casos de los países con situaciones más críticas.