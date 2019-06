El referendo a la JEP no es nuestro, pero yo firmaría varios puntos: Álvaro Uribe

En diálogo con La W, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe se refirió al referendo promovido por un grupo de ciudadanos para derogar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), crear salas especiales en la Corte Suprema y sacar a los actuales magistrados, y señaló que, aunque no es una iniciativa de su partido, hay una serie de puntos importantes.

El exmandatario reiteró la necesidad de derogar la Jurisdicción de Paz y de crear una única alta corte, a raíz de lo que él calificó como una crisis de credibilidad en la justicia.

“A mí me dicen que no hable sobre ese tema porque lo pueden tomar como personal pero no lo es. Yo sí creo en la necesidad de esa única Corte, permitiendo que los actuales magistrados terminen sus periodos o incluso que muchos de ellos hagan parte de esa Corte”, señaló.

El exmandatario señaló que firmaría varios de los puntos del referendo, salvo por el que tiene que ver con sacar a los actuales magistrados de las altas cortes.

