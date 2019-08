¿En qué va el caso de Jaime Garzón tras 20 años de su asesinato?

El 13 de agosto de 1999, a las 5:45 de la mañana, el humorista Jaime Garzón fue asesinado a manos de dos sicarios cerca de los estudios de la emisora Radionet. A pesar de que en los últimos años el caso ha revivido en las instancias judiciales en medio de tropiezos y dilaciones, el país aún desconoce quiénes lo asesinaron y por qué al conmemorarse veinte años de este crimen que enlutó al país.

En el transcurso del proceso judicial para esclarecer el homicidio, la defensa de la familia de Garzón advirtió que existieron intentos de desviación en la investigación por parte del hoy extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), antiguo organismo de seguridad del estado, en conveniencia con reconocidos políticos y miembros de las Fuerzas Militares.

No obstante, por el homicidio de Garzón fue condenado el comandante paramilitar Carlos Castaño, quien en su autobiografía aseguró que aunque se arrepintió de haber dado la orden, no logró revertirla a tiempo. Además, el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, fue vinculado a la investigación en 2011 y el pasado 26 de julio la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá fijó en 26 años la sentencia en su contra.

Noticia en desarrollo