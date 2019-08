Entrevista a profundidad con Gloria Pachón sobre su esposo Luis Carlos Galán

En diálogo con La W, Gloria Pachón, periodista y viuda de Luis Carlos Galán contó detalles de cómo conoció al candidato a la presidencia de Colombia y de lo que fue su vida con él, además habló sobre su nuevo libro 18 de Agosto” en conmemoración a los 30 años de asesinato del político.

Inicialmente Pachón reveló que ella nunca pensó que Luis Carlos Galán fuera a ser el hombre de su vida y añadió que “en el momento en el que lo conocí, él no tenía ninguna idea de lo que era la responsabilidad frente al público, era una persona que estaba en trance de maduración”.

Frente a ello, agregó que afortunadamente el proceso de su relación culminó en las aspiraciones que ellos dos tenían juntos.

Por otra parte, se refirió al 18 de agosto de 1989, día en el que fue asesinado Luis Carlos Galán “yo no tuve un presentimiento que me anunciara que algo iba a ocurrir esa noche”, “el día que nos despedimos yo le di recomendaciones, pero yo sabía que él no las iba a seguir”.

De igual forma, aseguró que el mecanismo de defensa que ellos tenían era que las personas eran muy allegadas a él, de modo que cuando estaba en algún lugar siempre estaba muy acompañado “era un mecanismo un poco de defensa el que teníamos”.

Finalmente habló sobre el nuevo director de escoltas que había llegado al sistema de seguridad del candidato “unos meses antes de agosto tuvimos inquietudes con el nuevo director de sus escoltas y acudimos a un general para expresar nuestras inquietudes, él nos dijo que esta persona era de toda su confianza”.

“Desde la muerte de Luis Carlos decidimos contribuir al triunfo de él que fue la consulta popular”, puntualizó.

