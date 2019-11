Entre lágrimas, madre de joven acusado de homicidio en España habla del caso

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Granadilla en Tenerife (España) ha acusado a un joven colombiano de 28 años como autor de un delito de homicidio con el agravante de parentesco. Cabe señalar que el señalado ha reconocido que acabó con la vida de su pareja, de nombre Sara, con un cuchillo que, presuntamente, le arrebató a la abuela de la víctima.

En diálogo con La W, Silvia Henao, madre del joven, defendió la inocencia de su hijo: “Mi hijo está completamente solo en una provincia. ¿Qué puede hacer, allá quién lo defiende? Alguien lo presionaría, él no es un delincuente. No he hablado con él”.

“Mi hijo siempre, en todo momento, fue el mejor en los colegios y en la Universidad de Antioquia. Conoció a Clara hace más o menos diez años y tenía problemas psicológicos”, agregó Henao sobre el destacado perfil académico de su hijo.

Finalmente, hizo un llamado a los medios sobre el manejo que se le ha dado al caso: “Lo único que pido es que no enloden más el nombre de mi hijo hasta que no sea una certeza”.

