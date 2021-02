Entregan a familiares los restos de un hombre desaparecido en el Guaviare hace 16 años

En el Centro de Memoria Paz y Reconciliación de Bogotá se hizo entrega digna de los restos de José Edilbrando Huertas a sus seres queridos. La víctima era un campesino de 42 años que sin motivo aparente fue raptado por los paramilitares en el departamento del Guaviare y posteriormente asesinado.

Por 16 años, los familiares de José Edilbrando buscaron respuestas sobre qué había pasado.

"Los murmullos de su deceso se escuchaban por todos lados, pero como familia sabíamos que hasta no verlo no sabíamos qué pasaría. No aceptaríamos su partida sin un porqué, sin un cómo. Mi padre tan solo tenía 42 años cuando se lo llevaron, simplemente eso fue lo que dijeron los vecinos, unos tipos se lo llevaron, él estaba trabajando y lo sacaron de allí" relató Yudy Huertas, hija de la víctima.

Años después recibieron una llamada de la Fiscalía en la que les aseguraban que habían encontrado un cuerpo en el cementerio Jardines del Paraíso en San José del Guaviare que podría corresponder al de José Edilberto.

Posteriormente se hizo la exhumación, la identificación del cuerpo y efectivamente era el de su ser querido, restos que les fueron entregados este viernes.