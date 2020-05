“Es innecesario mantener cerrados los municipios sin COVID-19”: Marta Lucía Ramírez

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez recordó que Putumayo, Vichada, Vaupés, Guaviare, Guainía y Arauca son departamentos libres de Coronavirus y podrán retomar su producción con ciertos protocolos.



Además les pidió a las autoridades de los 890 municipios sin COVID-19 que mantengan las puertas cerradas “hacia afuera”.

“No puede haber movilización de personas entre municipios, solamente el abastecimiento hacia esos municipios. No puede llegar gente de turismo a esos municipios, no puede haber eventos culturales, deportivos ni grandes conglomeraciones”, dijo.



Para Ramírez, “mantener estos municipios cerrados, sin actividad productiva, es innecesario ya que muchos tienen condiciones económicas precarias y en ellos no hay ninguna evidencia de contagio”.



Y recordó que los alcaldes tendrán la facultad de establecer horarios, decretar toques de queda y definir controles de ingreso a los municipios respetando las restricciones.