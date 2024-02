¿Es mejor educar a los jóvenes en la casa o en el colegio?

El homeschooling es un modelo de educación que proviene de Estados Unidos, Australia y Canadá en donde se impone un método de enseñanza que se realiza en casa sin necesidad de ir al colegio.



Solo en Estados Unidos se estima que 2.3 millones de jóvenes estudian mediante esta modalidad. Según, el Instituto Nacional de Investigación de la Educación en Casa (USA), 3.4 millones de adultos norteamericanos han tomado al menos un año de educación en casa y las familias que optan por ello aumentan del 2% al 8% cada año.



El debate sobre la mejor forma de educar a los menores llegó a los micrófonos de Partida W y fue discutido por el pedagogo, Julián De Zubiria, y la madre educadora en casa, Ana Paulina Maya.



Zubiria argumentó que no se puede comparar la educación hecha por un docente frente a la impartida por un padre. Según él, el desarrollo y formación de los menores va más allá de una simple lección y no puede ser ejecutada por los padres de familia. También comentó que en su experiencia como educador ha conocido cientos de casos donde los menores con problemas de relacionamiento a causa de la educación en casa.



Por su parte, Maya dijo que los colegios pretenden estandarizar a los niños y que cuando no lo logran, los califican de que "no sirven". También dijo que el aprendizaje debe ser producto de la iniciativa del menor y no una serie de temas impartidos por una autoridad. Sostuvo que la fragmentación del conocimiento por materias es errónea porque en la vida diaria todas las áreas del conocimiento suelen estar en convergencia.