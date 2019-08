“Es muy posible que no me presente al Congreso de nuevo, tengo deber con mi familia” Uribe

Frente a las críticas sobre su excesivo protagonismo en la vida política nacional, pese a que sus dos periodos presidenciales terminaron en 2010, el ahora senador Álvaro Uribe reveló la decisión que está a punto de tomar sobre su futuro público.

“Yo sí quisiera terminar rápido mi estadía en el Congreso. Es muy posible que no me presente, yo también tengo un deber con mi señora, con mis nietecitos, etc, he sido toda la vida empresario”, anunció el jefe del Centro Democrático.

Agregó que ya ha hablado con su círculo más cercano, sobre sus intenciones de abandonar la aspiración legislativa en 2022.

“Yo estoy muy inclinado en no presentarme, lo saben los compañeros del partido etc”, agregó Álvaro Uribe.

Sin embargo, aseguró que siempre será deliberante frente a los temas públicos y que esto nunca cambiará.

“Yo vivo con los ministros buscando alternativas, una de las cosas yo soy deliberante, entonces no me prives de la deliberación, si yo puedo opinar y esa deliberación ayuda también a encontrar buenos caminos, por qué me tengo que retirar”, dijo el Senador.

Ante la pregunta de cuándo retirarse de la política, el expresidente aseguró: “Mi Dios verá (...) yo tengo este pelo blanco, la cédula muy avanzada, pero todavía me levanto sin pereza, tengo 134 años, tengo 67 vividos de día y de noche”.

Finalmente aseguró que su partido sin su eventual presencia en el Congreso, tiene que seguir existiendo.

“Tiene que haber partido porque el ideario de este partido es muy claro, es un partido de diálogo popular”, afirmó.