¿Es perjudicial para los niños el concepto tradicional de masculinidad?

La publicación de un informe de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) en el que plasma la tesis de los presuntos efectos perjudiciales del concepto de "masculinidad tradicional" en los niños y hombres, abrió el debate sobre los estándares con los que estos crecen durante su educación.

La discusión sobre estos términos sobre la masculinidad se dio en Partida W con la feminista Mar Candela Castilla y el activista cristiano Jonathan Silva.

Mar Candela dijo que los nuevos conceptos de masculinidad debían replantear el imaginario social que tiene al hombre como la figura sin la cual un hogar o una familia no podrían sostenerse y salir adelante. Fue enfática en que el machismo con el que son criados muchos niños, les implanta creencias como que los colores tienen género y que los hombres no lloran solo por su sexo. Señaló que la agenda hegemónica ha querido rebajar el nivel de importancia de estos cambios -que según ella son necesarios- para confundir intencionalmente a la gente con términos como "ideología de género".

Por su parte, Silva argumentó que informes como este de la APA, tienen una marcada agenda política que comulga con el feminismo y que intenta calificar el concepto de masculinidad como algo que no existe y que se construye. Expresó que dichos estudios son tomados como fuente de información para crear políticas públicas en varios países en donde los Estados se han inmiscuido, según él, en la crianza de los niños pasando por encima de sus padres. Puntualizó que se debe respetar la libertad de las personas que deciden autopercibirse con un género con el que no nacieron, pero que esto no quiere decir que se deba institucionalizar por medio del estatismo.