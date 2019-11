Esta es la carta que le envió la mamá de Dilan Cruz al presidente Duque

Yeny Alejandra Medina, madre del joven Dilan Cruz, quien murió tras ser impactado en la cabeza por un elemento disparado por un hombre del Esmad, le envió una carta al presidente Iván Duque.

En la carta la mujer le pide al mandatario que haya más oportunidades de educación para los jóvenes de bajos recursos como su hijo, "que desean ser personas dignas y aptas para la sociedad y que con esmero y potencial luchan por salir adelante para ayudarse a sí mismos y a sus familias".

También se refiere a la actuación del Esmad y pide que haya justicia y que la muerte de Dilan no quede en el olvido.

"En cuanto a los funcionarios del Esmad, solicito que sean un ejemplo de paz, ya que la violencia no soluciona las cosas y les pido que sean cuidadosos al momento de usar sus elementos, ya que por el mal uso de ellos se produjo la muerte de mi hijo, el dolor y el sufrimiento de toda una familia", dice la carta.

Así mismo, pide acompañamiento para los niños y jóvenes cuyos padres están privados de la libertad.

"Actualmente me encuentro privada de la libertad por un delito excarcelable, he perdido la oportunidad de acompañar, cuidar, apoyar y guiar a mis hijos, sé que los seres humanos cometemos errores, pero pido soluciones para todas las personas en la misma situación que yo. En la actualidad se encuentran muchas mujeres privadas de la libertad que son madres cabezas de familia o padres que se encuentran los dos en una cárcel y no existe acompañamiento para los niños jóvenes y desafortunadamente no existe una revisión jurídica de los procesos, donde se den posibilidades y oportunidades de gozar de una familia y donde los privados de la libertad no se sientan olvidados", dice.

