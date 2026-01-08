Galán por decisión de ANLA en la Autopista Norte: es un paso para mejorar la conectividad de Bogotá

Vía de la Autopista Norte, el logo de la ANLA y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán (Fotos vía Getty Images y ANLA)

El alcalde Carlos Fernando Galán celebró la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en la que concedió el permiso ambiental al proyecto Accesos Norte, Fase II, que contempla la ampliación de la Autopista Norte de Bogotá entre las calles 191 y 245.

“Buenas noticias para la movilidad y el desarrollo regional. Agradecemos a la ANLA por el otorgamiento de la licencia ambiental del proyecto Accesos Norte 2, un paso fundamental para mejorar la conectividad de Bogotá con la región”, dijo Galán.

En ese mismo sentido, el mandatario de la capital anunció que desde la Alcaldía adelantaron un “trabajo técnico riguroso y responsable, y participamos en todos los espacios convocados por el Gobierno nacional”.

Por último, Galán indicó que, una vez la Alcaldía reciba la comunicación oficial de esta decisión, revisarán de manera detallada las condiciones establecidas, con el fin de que permitan la ejecución efectiva del proyecto y el inicio oportuno de las obras.

