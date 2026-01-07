Trump ordenó retirada de EE.UU. de 66 organizaciones internacionales, 31 vinculadas a la ONU
Trump ya ha sacado a Washington de varias entidades mundiales en su segundo mandato.
El presidente Donald Trump firmó un decreto el miércoles 7 de enero, en el que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que “ya no sirven a los intereses” nacionales, anunció la Casa Blanca.
La orden involucra a 31 organizaciones de Naciones Unidas y a 35 entidades no pertenecientes a la ONU, señaló en un comunicado en X, sin nombrarlas.
