Esto dijo Gustavo Petro sobre Uribe, Fajardo, Claudia López y la casa Char

El senador Gustavo Petro habló en La W sobre sus opiniones e impresiones respecto a la realidad nacional, a las pasadas elecciones regionales y a los comicios presidenciales del año 2020.

En primer lugar, hizo un balance de las pasadas elecciones, “estas son nuestras primeras elecciones locales, no nos fue mal. El Estado no nos ha querido reconocer la personería jurídica a Colombia Humana”.

“Se trazó un plan de acción. Primer objetivo, derrotar a Uribe y segundo objetivo, derrotar a los enemigos de la paz” agregó.

También habló sobre la participación de su hijo en la carrera política por la Gobernación del Atlántico, “el único familiar mío que participó (en las elecciones) fue mi hijo (Nicolás Petro), mi hermano no tuvo nada que ver”

“Nosotros no pensábamos en ganar la Gobernación del Atlántico. Las grandes casas de allá compran votos y tienen alianzas con el narcotráfico” dijo.

De otra parte, habló de su propuesta política, “el pueblo decidirá, si quiere realmente un cambio, para que haya paz con ideas que no son comunistas ni socialistas, sino un capitalismo donde se pueda vivir”.

“La gente querrá un cambio real, que es un gobierno que desmonte el modelo neoliberal, es decir, lo que está causando la insurgencia civil” mencionó.

De igual manera, mencionó que “no se puede enmarcar a la Colombia Humana en la izquierda colombiana. No somos anti izquierda, la aceptamos (...) es un movimiento de matices y singularidades”.

También habló del Gobierno de Iván Duque y dijo que “estamos en una catástrofe económica. Duque le tiene un temor inmenso a distanciarse de Uribe, el uribismo es un proyecto anacrónico, ya no le puede dar problemas a la sociedad del año 2019, les funcionaba cuando estaban las Farc”.

Además se refirió a la moción de censura y destacó que “estoy de acuerdo con que salga el ministro Botero, pero lo que necesitamos es que cambie la política de seguridad”.

Respecto a la Alcaldía de Bogotá y afirmó que “por algunas cosas me alegró que ganara Claudia, como que se salvó la reserva Van Der Hammen pero por otras no” y negó que estuviera atacando a la actual alcaldesa.

“Ángela María Robledo me ha escrito, hablé con ella. Creo que la alcaldesa de Bogotá hoy sería ella. No puedo obligar a nadie a que apoye a un candidato que no quiere. No se ha retirado de Colombia Humana, que yo sepa” aseguró.

Por otro lado, habló sobre la famosa “Bodega de Petro” y afirmó que no existe pero que “yo inauguré el tema de las redes sociales en la política, fui vanguardia y precursor de eso. Cuando llegué a la Alcaldía, nos tocó organizar las cuentas”.

“Yo manejo personalmente mi Twitter, para bien y para mal, no permito que nadie más lo haga. El Facebook, depende si hay campaña; si la hay, se le debe entregar a la misma” aclaró.