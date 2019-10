Experiencia no se gana hablando duro sino sudando la camiseta: Miguel Uribe #ElGranDebate

Miguel Uribe Turbay, hijo de la periodista Diana Turbay, llevó sus propuestas al debate Argumentando País de los candidatos para la Alcaldía de Bogotá, organizado por W Radio y Caracol Radio en la Cámara de Comercio de la localidad de Kennedy.

En el marco de la discusión sobre el metro de Bogotá, Uribe destacó su labor en la administración de Enrique Peñalosa para materializar este proyecto: “Finalmente, después de 77 años, Bogotá va a tener metro y me siento orgulloso de ser parte del equipo que lo hizo realidad. Lo voy a entregar sin dilaciones y se hará de manera transparente (…) me ha tocado asumir las peleas más duras por este proyecto”.

Además, el candidato acusó Carlos Fernando Galán de montarse al proyecto “al último momento” y a Claudia López de “coadyuvar en la demanda para detener el metro”.

“Yo no vengo a aprender, improvisar ni destruir. Me comprometo a seguir con la segunda línea de metro hacia Engativá y Suba. En mi caso, he dado ejemplo de combatir la corrupción. No tengo un solo escándalo (…) con hechos se construye la ciudad, no con carreta. Para hacer el metro se necesitan más que palabras, (se requiere) conocimiento. Me comprometo a entregarlo sin dilaciones”, aseguró el candidato.

También recordó que en el proyecto existen 70% de recursos del Gobierno Nacional, por lo que insistió en que su adjudicación no es “una decisión caprichosa o política, sino técnica”. Además, confirmó que se han dado todas las discusiones.

Frente a los cuestionamientos de López, Uribe respondió: “La ciudad se construye con hechos y no con carreta”. Además, reiteró que, en el pasado, la candidata de Alianza Verde tuvo una investigación en su contra por malos manejos de dineros públicos.

“Esa maquinaria (que te apoya) está enquistada en el Distrito (…) lo que queda en vilo no es quiénes me apoyan, sino la independencia de Carlos Fernando Galán”, respondió al ser cuestionado por Claudia López sobre los apoyos que lo rodean.

Por otra parte, frente a la protesta social en la ciudad, Uribe respondió: “El problema no son los manifestantes, pero reivindicar un derecho no puede ser la justificación para agredir a otros. Vamos a seguir fortaleciendo los esquemas de diálogo para desactivar los actos de conflicto en estos hechos. Es inaceptable que en una movilización se paralice o destruya Transmilenio”.