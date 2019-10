Expresidente Samper no hablará de su relación con el cartel de Cali

El expresidente Ernesto samper acudió ante la Comisión de la Verdad para contar su versión sobre los distintos factores del conflicto armado colombiano, sin embargo, dejo claro que no hablará del proceso 8000, el cual lo investigó por presuntamente haber recibido dinero del cartel de Cali para financiar su campaña electoral.

"Tratar de re editar un tema cuando han pasado tantas cosas tan importantes y estamos hablando de 7 millones de víctimas es irrespetarlos a ellos, ustedes tienen la responsabilidad de no seguir encacillando a las personas por los hechos (...) pueden consultar mis expedientes en la Comisión de Acusaciones", dijo el expresidente.

Con respecto al problema de las drogas, Samper hizo un recuento del auge de las drogas en Colombia y cómo el prohibicionismo por parte de EE.UU. desembocó en un crecimiento de los cultivos en nuestro país. Por otra parte, señaló que las Farc enviaban droga al extranjero pero no eran un cartel del narcotrafico:"Exportaban la droga pero necesariamente no se convertían en un cartel porque el dinero no lo estaban acumulando sino que lo intercambiaban por armas o lo usaban para su sostenimiento".

Además, comentó que el origen del paramilitarismo se dio cuando la guerrilla del M-19 secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana del Cartel de los Ochos Vázquez.

Finalmente aseguró que si no se le cumple a los desmovilizados del proceso de paz con las Farc, el fenómeno criminal que dio origen a la guerrilla puede resurgir y en 10 años estaríamos sufriendo una cruenta guerra en Colombia.

Por otro lado, en entrevista con Vicky Dávila Samper explicó por qué no habló del proceso 8000: “Porque yo convine con ellos de que se iba a desarrollar esto por capítulos, me parece que si se relacionan las tres cosas no tienen sentido. Ellos mismos dijeron que íbamos a hablar de la financiación de campaña, si me dejaba meter el tema suelto nunca voy a poder explicar la relación que hay entre los tres temas”.

“Los que tiene que ver es que en el tema de la campaña se montó una conspiración en la cual estaban reunidos exmilitares retirados, personas de derecha, personas que fueron a mi juicio que crearan las condiciones para que intentaran secuestrar a mi abogado y posteriormente el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, en una próxima audiencia contaré todo esto”, dijo el expresidente en diálogo con Vicky Dávila.