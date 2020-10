Familia de fiscal Yolanda Paternina lleva 19 años esperando justicia del Estado

Luego de 19 años del asesinato de la fiscal Yolanda Paternina, quien destapó la parapolítica en Sucre y le quitó el velo a la estructura mafiosa que planeó la masacre del Chengue, el caso sigue impune y su hija pide justicia, señalando complicidad de algunos funcionarios de la Fiscalía, el DAS e influyentes políticos.

En Sigue La W, Ketty Yolanda Martinez, hija de la fiscal, dijo que no se han esclarecido los hechos y que es hora que exista justicia en el caso de su madre.

Martínez expresó que el Gobierno "no ha hecho nada para involucrar a los responsables intelectuales "Salvador Arana y Álvaro García Romero". "Hubo testigos y uno de ellos cuestionó por qué se había cerrado la investigación y el proceso", comentó.

Para ella, el DAS estuvo detrás del homicidio y uno de los señalados, alias "Diego vecino", cumplió ocho años y seis meses en prisión, pero tres días antes de salir le hizo una advertencia a través de WhatsApp: "me amenazó y que no me opusiera a su salida".

Aseguró que está de acuerdo que el proceso pasara, en algún momento, a la JEP, ya que han trranscurrido 19 años en la justicia ordinariay existe un riesgo que pueda prescribir. Ketty, quien tenía 18 años en ese entonces, empezó a padecer de hidrocefalia y tiene dificultades con su salud.

Yolanda Paternina, fiscal segunda especializada de Sincelejo, fue asesinada en agosto del 2001 por investigar la masacre del Chengue.

Masacre del Chengue

El 17 de enero de 2001 ocurrió la masacre de Chengue, un caserío sucreño, en la que asesinaron a 28 campesinos. Los paramilitares, al mando de Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, en asocio con políticos fueron los autores, según la confesión de alias 'Pitirri'.

La fiscal corrió el velo de quienes planearon la masacre y de la parapolítica en Sucre, a raíz de ello empezó a recibir amenazas de muerte. Por más de seis meses estuvo pidiéndole al fiscal general de la época, Luis Camilo Osorio, un traslado a otra ciudad y mayor seguridad.

Según dijo en una carta de junio de 2001: “Sufro lo indecible. He pasado noches pegada a una ventana. Me asalta el temor de que se entren a la casa para matarme”.

Finalmente, después de clamar durante meses porque sentía la muerte cerca, Paternina fue asesinada por dos sicarios el 29 de agosto del 2001 frente a su casa en el barrio Laford en Sincelejo, Sucre. Ese día su escolta se ausentó por "enfermedad".