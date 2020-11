Farc no se opone a traslado de pruebas de la JEP a la Fiscalía en caso Gómez Hurtado

Los dirigentes del Partido Farc, Rodrigo Londoño y Carlos Antonio Lozada, enviaron una carta asegurando que no se oponen a que haya un traslado de pruebas entre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la Fiscalía General de la Nación.

"Nosotros, los firmantes de paz y nuestra defensa jurídica, no nos oponemos a la solicitud del traslado de pruebas en el marco de la colaboración armónica entre la JEP y la Fiscalía General de la Nación, no solo en el caso de Álvaro Gómez Hurtado, sino en todos aquellos no esclarecidos por la Fiscalía y en los cuales se están haciendo aportes a la verdad como parte del compromiso asumido por los firmantes", aseguraron.

Esta declaración se da después de que la defensa de los excomandantes guerrilleros manifestara que no asistirán a la Fiscalía por considerar que su comparecencia se debe dar ante su juez natural, que es la JEP.

"Se busca el respeto de una garantía constitucional: el principio del non bis in ídem que se encuentra estipulado en el inciso 4º del artículo 29 de la constitución, que establece que quien sea sindicado tiene derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. En este caso, los comparecientes estarían siendo citados por un mismo hecho a dos jurisdicciones diferentes, lo que representa una abierta violación al principio reseñado", señalaron.