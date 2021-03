Firmatón para investigar a los bancos por supuestos alivios financieros en pandemia

Jonatan Rodríguez, director de Change.org Colombia, manifestó en W Fin de Semana que “en esta plataforma los colombianos pueden recolectar firmas de manera virtual. No fue un alivio, fue un atraco ha sido una iniciativa por la inconformidad de los supuestos alivios que los bancos le hicieron a las personas”.

“Nosotros manejamos la plataforma, pero cualquier persona puede ingresar a crear su campaña. Hemos evidenciado de cómo las movilizaciones digitales están siendo un auge en el país”, indicó.

También señaló que esta campaña busca que la Superintendencia, ante esta nueva problemática, tome medidas e investigue a profundidad si estos alivios ayudaron a la gente.

Por su parte, Erika Moreno, una de las firmantes y ahora perjudicada por los alivios financieros, dijo que “tengo una tarjeta de crédito y estaba dividida en dos deudas, una en pesos y otra en dólares. La entidad bancaria me hizo un alivio sin mi consentimiento, pero cuando me di cuenta lo acepté porque me tocaba acercarme físicamente. Nunca me dijeron qué iba a pasar con esas cuotas después de los cuatro meses. Luego me cobraron los cuatro meses más la cuota de ese mes”.

“En los últimos meses ya me di cuenta que las cuotas no eran de 100.000 pesos, sino de más. Entonces preferí conseguir la plata prestada y pagar la tarjeta, me tocó entregarla”, manifestó.