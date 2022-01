Fiscal dice que no hay evidencias que aseguren que carro bomba fue de las Farc

El fiscal general de la nación, Mario Germán Iguarán Arana, consideró que "no hay evidencias" de que las FARC hayan activado el jueves el carro-bomba en Bogotá, en contra de lo que aseguró el presidente del país, Alvaro Uribe. "La Fiscalía no puede proceder a hacer imputaciones. No puede ir ante los jueces si no puede hablar de una causa probable", señaló el alto cargo, quien insistió en que "no tenemos la evidencia, el elemento que nos permita hacer por ahora imputaciones".

Iguarán explicó, en declaraciones a periodistas en Barranquilla, norte, que la Fiscalía "debe ser esmerada, exigente y prudente", no sólo en la recolección "sino en la valoración y reflexión de las pruebas".

La detonación del coche-bomba en un complejo militar de la capital colombiana, en el que hay una universidad y la Escuela Superior de Guerra, de capacitación de oficiales, no dejó víctimas materiales pero sí una veintena de personas heridas y destrozos.

Uribe acusó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de haber perpetrado la acción terrorista y anunció la suspensión de cualquier acercamiento con esa guerrilla con vistas a un acuerdo de intercambio humanitario.

Según Uribe, las autoridades interceptaron una comunicación en la cual un miliciano, presumiblemente el conductor del coche-bomba, daba cuenta de la operación a Jorge Briceño Suárez, alias "Mono Jojoy".