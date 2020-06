Fundación de perros abandonados dice ser víctima de amenazas por no pagar arriendo

En el municipio de Chía se encuentra una fundación que se dedica a recoger perros y gatos abandonados en la calle.

La directora María C. García dijo que, como consecuencia de la pandemia, no ha logrado ponerse al día en el pago del arrendamiento. Adicional a esto, denuncia que, supuestamente, uno de los perros fue envenenado por los dueños del arriendo como forma de “amenaza”.

"Nosotros entendemos que tenemos una deuda, pero no queremos sentirnos así. Tampoco queremos que se envenenen a los animalitos, son nuestra vida. Aquí hay presiones, siempre me ha dicho que tengo que pagarle y me dice que debo hacer a las buenas o a las malas".

Hasta ahora no se ha logrado llegar a un acuerdo con el dueño del predio, quien a su vez asegura que ha sido víctima de daños en el inmueble y también supuestos incumplimientos de la fundación.